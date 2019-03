Tráiler y póster de 'Get A Job', la película olvidada de Miles Teller, Anna Kendrick y Bryan Cranston

Con un reparto cómico muy variado

Cuando una película tiene un repartazo como el de 'Get A Job' resulta sorprendente que no se haya hablado más del proyecto. Sin embargo, la clave está en que en 2012, que es cuando se terminó de rodar la película, estos actores no eran las caras destacadas de Hollywood que son ahora. Aprovechando la renovada popularidad de su elenco, Lionsgate ha rescatado la cinta, que llegará a los cines el 25 de marzo.