Tráiler oficial de 'Clown', del maestro del terror Eli Roth

NO TENGAS MIEDO, SÓLO ES UN PAYASO

Si eres de esos pocos que no tienen miedo a los payasos, ahora lo vas a tener. Llega por fin el tráiler final oficial de 'Clown', la nueva película producida y protagonizada por el maestro del terror Eli Roth ('Hostel', 'Cabin Fever'). La historia sigue a un esposo y padre que decide disfrazarse de payaso en una fiesta de cumpleaños, pero pronto descubrirá que no puede quitarse el traje. Una terrible maldición parece haberse adueñado de él... No te pierdas este estremecedor tráiler de 'Clown', que llega a los cines el 17 de junio.