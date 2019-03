Tráiler extendido de 'Antes de ti' con un mensaje muy especial de Emilia Clarke y Sam Claflin

Warner Bros acaba de publicar el tráiler extendido de 'Antes de ti' la nueva película de Emilia Clarke ('Juego de Tronos') y Sam Claflin ('Los juegos del hambre').

En la película, Clarke interpreta a una joven con un futuro laboral dudoso que es contratada para hacer que el personaje de Claflin, su cliente, cambie de parecer respecto a la eutanasia. Will Traynor, que así se llama el personaje de Claflin, está en silla de ruedas desde que un accidente le dejara tetrapléjico.

Traynor avisa a sus familiares de que, si nada cambia, se dejará morir dentro de seis meses. Pero con la llegada de Emilia Clarke todo cambia, y entre ellos se establece una relación de lo más especial.

Dirigida por Thea Sharrock, los protagonistas estarán acompañados por Charles Dance ('The imitation game'), Jenna Coleman ('Doctor Who'), Matthew Lewis ('Harry Potter') y Vanessa Kirby ('About Time').El guión corre a cargo de Jojo Moyes, autor del libro homónimo y se estrenará en España el 8 de julio.