Tráiler y cartel de 'The Woods', "una de las películas más terroríficas de la historia"

Si creías que el éxito 'Every Breath You Take' no podría tener dobles significados ni resultar terrorífico, espera a a ver el tráiler de 'The Woods'.

Un grupo de jóvenes se adentra en el bosque, sin hacer demasiado caso a las peligrosas señales, pero no es un sitio cualquiera: hay algo escondido. Como si las palabras de Sting presagiaran el desastre, el tráiler promete tensión, sangre y mucha suciedad.

Adam Wingard firma esta película, después de haber creado algunos de los últimos clásicos del terror reciente y el slasher. Si eres fan del género, parece que el tirunfo está asegurado.

'The Woods', que llegará a los cines el próximo 16 de septiembre, también ha presentado su espectacular cartel oficial.