Tráiler de 'Amityville: The Awakening', con la nominada al Oscar Jennifer Jason Leigh

Bella Thorne ('Shake It Up', 'Scream') protagoniza esta nueva versión de la historia de 'Amityville', bajo el subtítutlo de 'The Awakening'. Se trata de la película número 14 en abarcar el tema de Amityville, basado en hechos reales.

Junto a Thorne, encontramos a la recientemente nominada al Oscar Jennifer Jason Leigh, quien se ha colado en la categoría a mejor actriz de reparto gracias a su papel en la cinta de Quentin Tarantino 'Los Odiosos Ocho'.

En el tráiler publicado podemos ver la oscura historia sobre una mujer (Leigh) que se muda a la terrorífica casa, buscando ahorrar gastos para pagar el tratamiento de uno de sus hijos (Cameron Monagham) -quien se encuentra en coma-, hermano gemelo de la protagonista.

Franck Khalfoun, director del remake de 'Maniac', escribe y dirige esta revisión del clásico.