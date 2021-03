Al margen del superhéroe que ha conseguido encumbrarle a lo más alto, Tom Holland continúa con su imparable carrera y se atreve con papeles muy alejados del personaje de Spider Man. Hace poco, el joven actor ha terminado con el rodaje de 'Cherry', un drama en el que descubriremos una de sus infinitas facetas.

En esta película basada en hechos reales, Holland interpretará a un soldado que padece el síndrome de estrés postraumático, el cual intentará paliar con el uso inadecuado de opiáceos. Para este nuevo papel, Tom ha tenido que enfrentarse a un registro muy diferente al que últimamente estaba acostumbrado e incluso ha tenido que modificar su apariencia física.

Para este nuevo film los hermanos Russo han vuelto a confiar en Holland y es que el intérprete se ha vuelto un habitual de sus películas. Tom ya ha trabajado bajo la dirección de Joe y Anthony Russo en multitud de ocasiones y de hecho, fueron ellos los que incidieron enormemente en que Holland debía ser el nuevo Spider Man.

Sin embargo, en la próxima entrega de la saga, 'SpiderMan: No Way Home', sí que contaremos con Tom pero no con los hermanos Russo, ya que estará dirigida por John Watts. En relación a este inminente estreno cabe destacar que quizás también cuente con la presencia de dos de los antiguos Hombres Araña, Tobey Maguire y Andrew Garfield. Incluso se ha rumoreado que Alfred Molina y Willam Dafoe podrían repetir sus papeles de villanos, aunque de momento todo esto son especulaciones…

La película se estrenará a finales de año y ahora Holland ha confesado en qué le gustaría invertir su tiempo mientras tanto. El intérprete ha revelado el nombre de la serie en la que le encantaría realizar un cameo. Es uno de los proyectos audiovisuales que más éxito ha conseguido recabar, tras su lanzamiento el pasado año. Especialmente por su cuidada e impactante estética, además de por su atrevida narrativa. En el vídeo que encontraréis un poquito más arriba, os contamos de qué serie se trata y os mostramos cuales han sido las declaraciones exactas de Tom al respecto.

...

Seguro que te interesa:

La reacción en español de Tom Holland al comentario de J.A. Bayona sobre su interpretación en 'Cherry'