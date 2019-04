Una tienda de ropa vende leggings con la cara de Benedict Cumberbatch

Que tiemble David Beckham porque Benedict Cumberbatch podría arrebatarle más de una campaña de publicidad. Quizás suene exagerado, pero no lo es. El actor de 'The imitation game' se ha convertido, según una encuesta del diario británico 'Evenign Standard', en el inglés más deseado del momento, superando incluso al exfutbolista.

Una compañía de ropa estadounidense sabe que la popularidad de Cumberbatch está en alza y quiere provechar el tirón. ¿Eres de los que les gustaría llevar puestos unos leggings con la cara del actor hasta en el culo? Pues por 68,89 euros son todo tuyos.

"Vosotras, Cumberput***s, preguntásteis por esto… ¡pues aquí va!" dice la página web de la firma American Poprangeous. "Solo queremos reírnos un poco. Pillate su bonita cara para todo, TODO tu cuerpo".

El 'cumberbitch leggings' está compuesto por una camiseta corta, de las que enseñan el ombligo, y unos leggings. Todo el conjunto con un diseño muy particular, un collage de fotos del actor, que harán que parezcas la pared de una adolescente.

La firma es conocida por sus originales y divertidos leggings. Uno de los más vendidos, es su "All the hot boys leggings" con fotos de Leonardo DiCaprio, Johnny Depp, Ryan Gosling, los chicos de One Direction y muchos más.