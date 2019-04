'The Lockhart': Abren un bar temático de Harry Potter en Toronto

Cuando están a punto de cumplirse 15 años de la primer película de 'Harry Potter' noticias como las que llegar de Toronto siguen sorprendiendo.

Y es que dos amigos, seguidores de la saga, decidieron crear un bar en la ciudad cuya temática estuviera ligada al universo 'Harry Potter'.

El resultado ha sido el bar 'The Lockhart', cuyo nombre hace referencia a Gilderoy Lockhart, el vanidoso profesor de Defensa Contra las Artes Oscuras que fue interpretado por Kenneth Branagh en 'La cámara secreta'.

Para todos aquellos fans de la saga mágica que acudan al establecimiento, podrán reconocer elementos tan característicos como el emblema de la puerta principal, que aunque muchos pensarán que es un simple ciervo, otros sabran que en realidad se trata del Expectro Patromun que le salvó la vida a Harry en 'El prisionero de Azkaban'.

Por otro lado no solo hace referencia a la saga con elementos decorativos sino también en la carta tanto de comida como de bebidas.

Pero uno de los guiños más distintivos es el cartel con letras de neón que reza "All was well", la última frase con la que termina la saga.

Lo único que les falta es la famosa cerveza de mantequilla, pero prometen que llegará cuando encuentren un nombre que no infrinja el copyright.