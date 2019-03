Teaser tráiler de 'The Last Witch Hunter': Vin Diesel caza brujas en Nueva York

Vin Diesel se encuentra en uno de los momentos más dulces de su carrera. 'Fast and Furious 7', que aún está en los cines, se ha convertido en una de las películas más taquilleras de la historia, solo superada por 'Titanic', 'Los Vengadores' y 'Avatar'.

Pero no todo va a ir de coches y carreras, así que en este teaser tráiler de 'The Last Witch Hunter' podemos ver a Vin Diesel convertido en un cazador de brujas inmortal.

Aunque anteriormente Vin Diesel había difundido imágenes suyas caracterizado con una larga barba, en este teaser tráiler vemos al bueno de Vin como siempre, rapado y afeitado.

Kaulder, que así se llama el personaje de Diesel, tendrá que unirse a su enemiga Rose Leslie (conocida por todos como Ygritte en 'Juego de tronos') para poder hacer frente a un mal superior.

Dirigida por Breck Eisner, el reparto de 'The Last Witch Hunter' lo completan Michael Caine, Elijah Wood y Ólafur Darri Ólafsson.