El superhéroe 'Thor' se hace mujer: diez actrices candidatas a sujetar su martillo

Marvel no es una compañía que se distinga por introducir muchos cambios en sus personajes: los superhéroes han permanecido iguales durante décadas, como si de funcionarios se tratase. Pero la compañía de cómics ha emitido un comunicado que ha resultado un mazazo, nunca mejor dicho, en la cabeza.

'Thor', el dios del trueno, probablemente el superhéroe que rebosa más testosterona de toda la plantilla Marvel, a partir de ahora tendrá dos cromosomas 'X'. Eso es, será mujer. Pero no os equivoquéis; no es una sustitución femenina temporal: el personaje se va a quedar así y no hay vuelta atrás.

Ante este bombazo informativo solo nos queda anticipar una supuesta (borrad 'supuesta' y poned 'inminente') adaptación al cine del personaje mutado ¿Cuál sería la candidata idónea para empuñar el mítico martillo de Mjölnir?

¿Es Scarlett Johanson demasiado delicada para el papel? ¿Megan Fox se pasa de morena? ¿Es Sigourney Weaber una buena opción? Mira nuestras propuestas y danos tu opinión.