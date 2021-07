Sharon Stone posa orgullosa en una alfombra roja junto a Roan, su hijo de 21 años

A sus 63 años, Sharon Stone sigue siendo una de las estrellas más destacadas de Hollywood que compagina su vida profesional con la crianza de sus tres hijos: Roan Joseph Bronstein, Quinn Kelly Stone y Laird Vonne Stone.

En su reciente participación en la alfombra roja del Festival de Cannes, ha estado acompañada de su hijo Roan, que fue adoptado durante los seis años que duró el matrimonio de Sharon Stone y Phil Bronstein. La pareja decidió divorciarse en 2004 debido a las grandes diferencias de carácter y personalidad entre ellos.

Ahora, Roan Bronstein tiene 21 años y decidió acompañar a su madre en una de las alfombras rojas más importantes de la industria cinematográfica. Mientras que su madre lucía un vestido largo color malva, el joven Roan vestía un impecable smoking azul marino con solapas negras y zapatos del mismo color, aportándole un toque maduro y elegante.

Algo en común entre madre e hijo es que los dos posaron orgullosos el uno del otro ante las cámaras, e incluso Sharon Stone llegó a publicar en su cuenta personal de Instagram una de las fotografías que fueron tomadas de ella junto a Roan. "Orgullo de madre", escribía la actriz en la descripción de la imagen.

Además, Stone compartió en Instagram otros momentos junto a su hijo Roan, como la celebración después del evento de AMFAR en el Festival de Cannes.

El carácter 'difícil' de Sharon Stone

Sharon Stone siempre ha dicho lo que pensaba y lo que consideraba justo, pero cree que ser así le ha pasado factura, llegando a confesarle a WSJ. MAGAZINE sobre su forma de expresarse.

"Estoy emocionada de ver a dónde pertenezco en el mundo, de ver hacia dónde va mi viaje", confiesa la actriz. "Creo que cuando decía todas estas cosas, que ahora Kamala Harris, nuestra fabulosa vicepresidenta, Michelle Obama y Hillary Clinton están defendiendo con avidez sobre los derechos de las mujeres, hice que mi carrera cinematográfica fuera bastante difícil", continuó.

"La gente me encontró 'difícil', porque pedía esas cosas y esperaba obtenerlas ya que sentía que eran correctas y apropiadas para mí y para otras mujeres", afirmó. "Eso me perjudicó a mí y a mi posición con mis colegas en el negocio. Lo que estoy esperando ver en este momento es que ahora la igualdad de género se está convirtiendo en la tarifa estándar, ¿me aceptarán de nuevo en mi comunidad cinematográfica, porque tuve esa gran opinión de la que habló el presidente Obama?", añadía Stone.

