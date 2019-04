Seis claves que quizás (no) sabías de Lauren Bacall

Es la mirada felina del cine negro

Lauren Bacall es una de las musas del cine negro de Hollywood. Nuestra femme fatale poseía la mirada más penetrante de este género y una voz grave y ronca. Con Humphrey Bogart formó la pareja noir por excelencia, dentro y fuera de la pantalla interpretando cintas como 'El sueño eterno', 'La senda tenebrosa' o 'Cayo Largo'.

Un silbato de oro como regalo de boda

Su primera intrusión en la gran pantalla fue en 'Tener y no tener'. En este film compartía reparto con Bogart. En la película hay una escena mítica que pasará a la historia en la que nuestra actriz enseña a silbar al protagonista de 'Casablanca'. "¿Sabes cómo silbar, no? Es fácil. Junta los labios y sopla".

Bogart se enamoró de ella en esta película y la cosa terminó en boda. Él la regaló un silbato de oro y ella recordó años después que Bogart era un sentimental: "Mi marido lloraba en todas sus bodas. Y con razón".

Bette Davis, su heroina

La veterana actriz sentía una gran admiración por Bette Davis. "Fue mi idea de perfección a los 15 años: delicada, con bravura dramática, tragedia sentenciada e ingenio sardónico. ¡Todo lo que una actriz debería ser!".

Lauren Bacall, su nombre artistico

Al igual que su ídolo Bette Davis, la viuda de Bogart se cambió el nombre. El público la conocía como Lauren, el nombre artístico que le puso el director Howard Hawks. Mientras que sus amigos la llamaban por su nombre real, Betty Joan Weinstein Perske. Bogart, en cambio, la decía "Baby".

Sus memorias ya están escritas

A través de los años, transformó su personaje de una grácil seductora con una mirada atractiva a una mujer inteligente y sofisticada. La actriz publicó dos volúmenes de memorias: 'Lauren Bacall by Myself' y 'By Myself and Then Some'.



Antes que actriz fue...

Lauren Bacall tenía sólo 19 años cuando Howard Hawks la escogió para actuar en el film. Antes de dedicarse al undo del cine, la actriz hacía sus pinitos como modelo. Fue la portada de la revista 'Harper's Bazaar' y fue la esposa de Hawks, quien vio la foto en portada y el director la escogió para su película 'Tener y no Tener'.