Sandra Bullock rubia en 'Our Brand Is Crisis'

¿Sandra Bullock y George Clooney un dúo de éxito seguro? No lo sabemos, pero lo que si sabemos es que ya tienen nuevo proyecto en marcha 'Our Brand Is Crisis'.

La cinta está basada en la intervención de Estados Unidos en el proceso electoral de Bolivia de 2002 y está inspirada en un documental homónimo de HBO de 2005. Sería el segundo proyecto en el que Clooney y Bullock trabajan juntos después de la exitosa cinta 'Gravity' de Alfonso Cuarón.

El reparto lo completan Anthony Mackie, Billy Bob Thornton, Scoot McNairy y Reynaldo Pacheco, entre otros.

Sinopsis:

Se trata de una comedia política producida por George Cloony y protagonizada por Sandra Bullock. La película narra el duro trabajo de un grupo de consultores políticos estadounidenses que tienen el trabajo de lanzar una nueva campaña mediática a favor de un nuevo presindete latinoamericano.

Sandra Bullock da vida a Jane Bodine, una consultora política conocida por utilizar rostros famosos para defender los temas propuestos por sus clientes.