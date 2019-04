Sale a la luz el diario que escribió Heath Ledger para meterse en la piel del Joker

Heath Ledger nos dejó antes de tiempo, con una actuación majestuosa de 'El Joker', uno de los peores villanos del cómic.

El actor se sometio a una ardua preparación fisica y sobretodo mental para conseguir bordar su papel. Este proceso quedó recogido en un diario que Ledger iba escribiendo durante el rodaje de la película 'El caballero oscuro'.

Ahora el documental aleman 'Too Young to die' repasa la vida del jóven actor, en uno de sus episodios, que murió con tan sólo 28 años y muestra a su padre, Kim Ledger, enseñando ese emotivo diario.

Algunos detalles de ese agotador y complejo proceso han sido revelados por Moviepilot.

Heath Ledger se basó en numerosos personajes como el violento Alex de la película de Kubrick, 'La naranja mecánica', y el padre confirma que su hijo pasó por un exilio autoimpuesto para conseguir captar la retorcida mente de 'El Joker':

"Revivió el personaje al que iba a interpretar. Era típico de Heath, quería hacerlo. Le gustaba sumergirse en sus personajes, pero esta vez lo llevó a un nivel superior".

También se inspiró en payasos antiguos, además de los cómics de DC.

Antes de morir, Ledger explicó este duro proceso para la revista Empire:

"Me senté en la habitación de un hotel de Londres durante un mes, encerrándome en mí mismo, creando un pequeño diario y experimentando con voces."

"Eso era importante para encontrar una voz y una risa icónicas. Terminé en el ámbito de un psicópata, alguien con muy poca consciencia de sus actos."

"Él es un absoluto sociópata, un payaso asesino de sangre fría y Chris (Nolan) me dio rienda suelta, lo cual es divertido porque no hay límites reales de lo que el Joker podría decir o no."

"Nada le intimida y todo es una gran broma".

Tras finalizar el rodaje, el actor escribió al final del diario un "BYE BYE" que ocupa toda la página, despidiéndose así del villano que tanto esfuerzo le había costado crear, un hecho perturbador que supondría una premonición del amargo final que le toco vivir.

Al mostrar este mensaje, el padre señala lo siguiente: "Al final del rodaje escribió adiós en el reverso de la última página. Fue muy duro leer eso".

Te enseñamos algunas de las imágenes del diario en nuestra galería.