El tremendo puñetazo que Ryan Reynolds le ha soltado a Mark Ruffalo en el set de su nueva película

Los actores Ryan Reynolds y Mark Ruffalo protagonizarán la nueva producción de Netflix titulada 'The Adam Project'. Se trata de una película de ciencia-ficción en la que veremos como un joven (Reynolds) viajará atrás en el tiempo, para que su 'yo' de 13 años le ayude a enfrentarse a su difunto padre (Ruffalo).

Aunque el primer guion de esta película data del 2012, cuando en un principio la película iba a ser titulada 'Our Name Is Adam' y Paramount Pictures estaba interesada en comprar los derechos, no ha sido hasta el 2020 cuando finalmente se le ha dado luz verde a este proyecto. En esta ocasión bajo la producción de Netflix y en vez de con Tom Cruise como protagonista, tal y como se había barajado hace ocho años, con Ryan Reynolds al frente del elenco.

'The Adam Project' lleva en fase de producción desde el pasado mes de noviembre y actualmente el equipo se encuentra filmando en Canadá, concretamente en la ciudad de Vancouver, en la Universidad de British Columbia.

Aun son pocos los datos que han trascendido acerca de la trama del largometraje. Lo que sí se sabe es que entre los personajes a los que interpretan Reynolds y Ruffalo existirá una tensa relación paterno filial. Las últimas fotografías del rodaje que han salido a la luz confirman esta premisa, ya que en ellas podemos ver como Ryan le asesta un contundente puñetazo a su compañero Mark. No te pierdas estas imágenes y pincha en el video que te dejamos un poco más arriba.

