El romance prohibido de Cate Blanchett y Rooney Mara en el primer tráiler de 'Carol'

Todd Haynes vuelve a la dirección ocho años después de 'I'm Not There'. El cineasta adapta la novela de Patricia Highsmith publicada en 1952, 'The Price of Salt'.

La historia narra el romance prohibido entre dos mujeres de diferentes mundos y clases sociales en el Nueva York de los años 50. Therese Belivet (Mara) es una joven dependienta que no ha encontrado su camino. Tras conocer a Carol Aird (Blanchett), una mujer casada y experimentada, no podrá evitar enamorarse y dejarse guiar por sus visiones. Pero la sociedad y las circunstancias se interpondrán entre ellas.

La película fue un rotundo éxito en el Festival de Cannes, donde se llevó una gran ovación general así como el premio a Mejor Actriz para Rooney Mara por su papel.

El director de fotografía Ed Lachmann firma la cinta y este primer tráiler promete grandes planos ejemplares en una atmósfera romántica y etérea.

Sarah Paulson, Jake Lacy, Kyle Chandler y Cory Michael Smith se unen a las protagonistas en el elenco de una film que dará mucho de qué hablar de cara a los premios del año que viene.

'Carol' llega a los cines de Reino Unido el 27 de noviembre.