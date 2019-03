Robin Williams se ahorcó con un cinturón, según la investigación preliminar

La investigación preliminar sobre la muerte de Robin Williams determinó, según informaron este martes las autoridades del condado de Marin, que el actor ganador de un Óscar por 'Good Will Hunting' se ahorcó con un cinturón en su dormitorio.



El teniente Keith Boyd, del departamento del 'sheriff', indicó en rueda de prensa que el caso sigue abierto y aún pasarán varias semanas hasta que se conozca la causa oficial del fallecimiento del artista.



El cuerpo sin vida de Williams fue hallado poco antes del mediodía del lunes por su asistente, quien tras llamar a la puerta de la habitación del actor sin obtener respuesta, y dada la hora que era, se inquietó y decidió entrar a la estancia para comprobar qué pasaba.



Según relató Boyd, Williams estaba ligeramente suspendido en el aire con un cinturón atado a su cuello por un extremo y el otro enganchado a la parte superior de un armario. Su cuerpo, frío y en rígor mortis, estaba en una posición que fue descrita como de "sentado".



El oficial reveló además que Williams, que estaba vestido, tenía cortes finos y superficiales en el interior de su muñeca izquierda. Los investigadores hallaron una navaja cerca de donde se encontraba el actor y observaron que el filo del arma blanca tenía una sustancia seca y roja que "es consistente como la sangre seca".



Boyd insistió en que la causa probable de la muerte del intérprete de 'Dead Poets Society' (El club de los poetas muertos) es por ahorcamiento y no por la herida de su muñeca. "Se desconoce en este momento si el material seco y rojo es, de hecho, sangre o si es la sangre del señor Williams", explicó.



El cadáver de Robin Williams fue trasladado desde el lugar de la muerte hasta el tanatorio del condado de Napa, donde el forense Joseph Cohen examinó los restos y descartó signos de lucha "o altercado físico" antes de su fallecimiento.



Los resultados preliminares del análisis forense apuntaron también a la hipótesis de la asfixia por ahorcamiento como causa de la muerte de Williams. Aún están pendiente de realizarse las pruebas toxicológicas para conocer si el artista tomó algún tipo de sustancia antes de fallecer, si bien las conclusiones de estos test no se conocerán hasta dentro de entre 4 y 6 semanas.