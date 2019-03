Richard Gere presenta 'Invisibles' en Madrid

Sin hogar, sin techo, sin un refugio ni físico ni emocional. Así es el nuevo personaje de Richard Gere alguien cercano como tantos que como dice el título parecen 'invisibles'.

"Realmente la gente decide no verlos, es una invisibilidad impuesta", explica el actor. La película está rodada en las calles de Nueva York y alli al actor incluso le confudieron con un vagabundo y le ofrecieron pizza. "Yo estaba buscando entre la basura y la gente ni me miraba. De repente una mujer: "Perdone, esto es para usted". Fue un completo shock".

Parecen lejanos ya aquellos tiempos de 'American Gigolo', 'Oficial y Caballero' o 'Pretty Woman', el canoso más atractivo de Hollywood está volcado en lo espiritual. "La diferencia entre alguien pobre o alguien con millones es muy pequeña. Lo que nos define está en el corazón, no en la cartera".

Richard Gere presume de novia española y no se ve como un seductor "cada uno de mis personajes va más allá', explica el actor. 'Invisibles' llegará a los cines el 18 de diciembre.

"Tardamos 12 años en terminar 'Invisibles'"

Con un "buenas tardes" y pidiendo agua para todos los perioistas. Así llegaba Richard Gere a la rueda de prensa de 'Invisibles', su último trabajo como actor, del que además es productor.

Conocido por ser el galán de Hollywood y todo un seductor, el actor cambia radicalmente de registro para meterse en la piel de un indigente sin techo. Un trabajo del que según dice se siente "orgulloso" a pesar del tema tan importante que trata. "Estoy orgulloso de que me llegara el proyecto, me ha permitido aprender mucho y trabajar con otras personas".

Durante la rueda de presan el actor se ha mostrado relajado y ha mostrado su cara más humanitaria. Ha recalcado que la sociedad en la que vivimos debería de saber que las "personas sin hogar son seres humanos".

"He aprendido que te puedes deteriorar sino eres parte de la sociedad"

Han tardado 12 años en sacar adelante este proyecto, por eso cuenta una historia "más profunda". Han estado muy cerca de las personas "sin techo" y Gere destaca de su experiencia que si no eres parte de la sociedad, "puedes llegar a deteriorarte".

Lo peor a lo que se enfrenta una persona sin hogar es "el odio a sí mismo", ha explicado el protagonista de 'Pretty Woman'. "Todos tenemos ese sentimiento a veces, pero nosotros tenemos más recursos para mantenerlo a raya".

El actor ha vivido en la gran pantalla dos mundos paralelos. El 'El Fraude' interpretaba a un millonario que utilizaba a las personas para crecer económicamente, sin embargo en 'Invisibles' muestra la realidad de personas que no tienen un techo donde dormir, ni dinero para comer.

"Los dos son seres humanos y representan a la sociedad". Además el actor añadía que en ambos caso están buscando "un hogar", y esa es la moraleja que nos quiere transmitir la película.

Durante su estancia en Madrid Gere ha visitado varios centros de la Fundación Rais en Madrid y también tiene previsto dar una charla a empresarios, dirigida a sensibilizar y a recaudar fondos.

"Creo que la alianza del sector público y privado es clave para promover cambios. En visitas que he hecho a Filadelfia y Los Ángeles (con la ONG norteamericana Coalition for the homeless) me impresionó ver cómo los empresarios locales han aportado soluciones con recursos propios, sin pedir ayuda a ningún gobierno", subrayó.

"Y esas soluciones son las mismas en todas partes: vivienda y comunidad. Es importante para ellos reconciliarse con sí mismos, pero también con el tejido social y eso requiere paciencia y experiencia. Lo importante es no dejar que la gente caiga por el precipicio. Sabemos cómo hacerlo, solo hace falta que lo hagamos".

"Tenéis una alcaldesa muy buena"

El actor ha estado acompañado por el presidente de la Fundación Rais, Fernando Vidal, que presta apoyo en España a las personas sin hogar, y por el distribuidor de la película, Lluis de Val (Inopia Films).

Durante la presentación ha intentado sensibilizar a los presentes con la causa y ha dedicado unas palabras a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena.

"Me han dicho que tenéis un alcalde muy bueno ahora que quiere solucionar estos problemas", ha confesado el actor.