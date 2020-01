El clásico de la literatura norteamericana, 'El Guardián Entre el Centeno', será revivido en la nueva película sobre su creador, el célebre y peculiar escritor J.D. Salinger.

El biopic adaptará la biografía escrita por Kenneth Slawenski, 'J.D. Salinger: A Life'. La historia se adentrará en la problemática vida de este reservado escritor y presenciará el nacimiento de su única obra que le otorgó el éxito. Un éxito que Salinger no pudo soportar, por lo que terminó recluyéndose del contacto con el mundo y teniendo muchos problemas de carácter.

Nicholas Hoult ('Mad Max: Furia en la Carretera', 'X-Men: Días del Futuro Pasado') ha sido el elegido para interpretar al escritor en el proyecto, que se titulará 'Rebel in the Rye' en un juego de palabras con el título original, 'The Catcher in the Rye'.

La dirección de la cinta corre a cargo de Danny Strong ('Empire', 'Los Juegos del Hambre: Sinsajo - Parte 2'). El actor de 'Buffy Cazavampiros' y 'Las Chicas Gilmore', que se está labrando una notable carrera como guionista, debutará también en la dirección cinematográfica con el biopic.

El film lo financiará Black Label Media ('Begin Again', 'Sicario') y estará producido por Bruce Cohen ('American Beauty', 'El Lado Bueno de las Cosas') y Jason Shuman ('El Único Superviviente').