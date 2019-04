Las quince cosas que quizás (no) sabías de Vin Diesel

1. Su verdadero nombre es...

Mark Sinclair Vincent. Se cambió el nombre a los 17 años cuando comenzó a introducirse de lleno en el mundo del cine.

2. Tiene un hermano gemelo... y se llama Paul

No es Paul Walker. Su madre era asistente social y su padre biológico, al que nunca conoció, era dominicano. Su padrastro Irving era un instructor de actuación afroamericano. Tiene un hermano gemelo que se llama Paul Vicent y trabaja como montador de cine.

3. Debutó a los 7 años...

Fue en el Teatro Of The New York City. Lo curioso fue cómo empezó. El actor, que no debía ser muy bueno de pequeño, se coló junto a sus amigos en un teatro viejo para destrozarlo. Les pillaron y en vez de llamar a la policía, la propietaria del teatro les propuso actuar en la obra cobrando 20 dólares a la semana. Después participó en la compañía de teatro de su padre adoptivo, y más tarde en obras de Broadway.

4. Fue portero de Discoteca

A los 17 años, el actor ya comenzaba a llamar la atención con su físico tan musculado. Trabajó como seguridad de algunos clubes de Nueva York para sacarse un dinero extra. Fue en esa época cuando decidió cambiar su nombre por el de Vin Diesel. Terminó sus estudios en el instituto y se matriculó en el Hunter College de Nueva York. Al cabo de tres años abandonó la carrera para dedicarse al mundo de la interpretación.

5. Directo al Festival de Cannes con 'Multi-Facial'

Vin Diesel llegó a Los Ángeles con 21 años y después de intentar triunfar, sin éxito, ea Yn el mundo de la interpretación, volvió a Nueva York. Allí decidió hacer su primer cortometraje 'Multi-Facial', donde reflejaba sus propias experiencias. El corto se exhibió en el Festival de Cannes.

6. De televendedor a director de cine

Tras dirigir el corto quería más y su próximo objetivo era dirigir una película. Para conseguir el dinero trabajó como televendedor y dos años después de su primer corto, dirigió y protagonizó su primera película 'Strays'. La película se proyectó en el Festival de Sundance. En ese momento llegó el hombre que le cambió la vida...

7. Steven Spielberg le desubrió

El cineasta vio su corto 'Multi-facial' y no tardó en llamar a Vin Diesel para alagarle y decirle que le había encantado. Fue Steven Spielberg quién le ofreció un pequeño papel en 'Salvar al Soldado Ryan'. Después de esta llamada la vida del actor cambiaría para siempre.

8. Un doblador de cine

Coincidiendo con la llamada de Spielberg, el director Brad Bird también quiso contar con él como doblador de cine y le fichó para poner voz a uno de los protagonistas de la cinta de animación 'El gigante de hierro'.

9. De 'soldado' a 'Aienígena'

Después de su cameo bajo las órdenes de Spielberg, le llegaron diversos trabajos. 'El informador' donde compartió cartel con Ben Aflleck, 'Pitch black' donde se puso en la piel del carismático antihéroe Richard B. Riddick y que tuvo su secuela años más tarde con 'Las Crónicas de Riddick', 'Ajuste de cuentas', 'xXx', 'Un canguro superduro' o 'Declaradme culpable'.

Entre sus últimos trabajos destaca 'Guardianes de la galaxia' donde da vida a Groot o 'Riddick', la tercera entrega de la saga. Además tiene pendiente de estreno la segunda parte de 'Guardianes de la Galaxia', 'Hannibal the Conqueror' o 'The Last Witch Hunter'.

10. Domic Toretto en 'Fast and Furious'

Pero si por algo es conocido Vin Diesel es por su personaje de Dominic Toretto en la saga 'Fast and Furious'. Fue en 2001 cuando le llegó el personaje que cambiaría su vida. Chicas expliosivas, carreras de coche ilegales y tipos duros y malotes, una película dirigida al público juvenil. Vin Diesel saltó al estrellato adolescente con esta película que en USA barrió todas las taquillas.

Su enorme éxito propició una saga que no ha dejado de rodar y que este año estrena la séptima entrega. Una franquicia de cine que quema gasolina e ingresa dinero a toda velocidad.

El actor es el único que ha salido en las siete películas. Si hablamos de 'Fast and Furious' es obligatorio hablar de Paul Walker. Ambos demostrarn que su amistad traspasaba la gran pantalla. Fueron premiados en dos ocasiones como "mejor pareja de cine". La más reciente fue el pasado año tras la trágica muerte de Paul.

11. Su caché crece por momentos

De los 100.000 dólares que cobró por su pequeño papel en 'Salvar al soldado Ryan' hasta los 15 millones de dólares que se embosó en 'Fast & furious 5'. El actor ha ido aumentando su caché año tras año. Con la primera entrega de 'Fast And Furious' ganó solo 2 millones de dólares, casi lo mismo que con 'Diablo' ('A man apart'). Con 'Las Crónicas de Riddick' el actor ya iba por 11,5 millones de dólares, un poco más que con 'XXX' que se emboldó 10 millones.

12. Vin Diesel y los Videojuegos

El actor creó una compañía de videojuegos "Tigon Studios" en 2002. A su vez, trabajó en la película basada juego 'Las Crónicas de Riddick'. Tigon Studios está trabajando en más juegos.



13. Películas en las que pudo haber trabajado y no lo hizo

Abandonó el rodaje de 'Operación Reno' porque en su opinión el guión no tenía suficiente calidad y mantuvo diferencias con el director John Frankenheimer. Le ofrecieron el papel de Matt Murdock en 'Daredevil', mientras que Guillermo del Toro se decantó por Ron Perlman en lugar de Diesel como protagonista de 'Hellboy'.

14. Parejas, dentro y fuera

A pesar de su atractivo, Vin Diesel es hombre de una sola mujer. El actor tuvo un breve romance con Michelle Rodríguez a la que conoció en el rodaje de 'Fast and Furious'. Después mantuvo una relación corta con Asia Argento y finalmente se casó con la modelo mexicana Paloma Jiménez con la que tiene dos hijos: Hania Riley, de 5 años y Vincent, de 3 años.

15. Tiene una estrella...

...en el Paseo de la Fama de Hollywood. Los amantes de la saga 'Fast & Furious' ya tienen un nuevo lugar de peregrinación. Vin Diesel recibió la estrella número 2.504 del Paseo de la Fama de Hollywood. El actor y productor, de 46 años, estuvo arropado por dos de las chicas de 'Toretto': Michelle Rodríguez y Jordana Brewster, su hermana en toda la saga de los autos cabreados.