¿Qué tiene que ver 'Calle Cloverfield 10' con 'Cloverfield'?

Hace 8 años se estrenó 'Monstruoso' ('Cloverfield' en el original, 'Proyecto Cloverfield' en las webs fandom de internet). Era la época dorada del "terror de metraje encontrado" (ya sabes, la policía ha encontrado unas cintas de un exorcismo a una muchacha, unos jóvenes que se han perdido en el campo, unos jóvenes que logran viajar en el tiempo, unos jóvenes que tienen poderes…) y lo único que le faltaba al formato para lograr la cuadratura del círculo era cruzarlo con las películas de monstruos gigantes de toda la vida. Así que el sitio a donde apuntar era Japón. Y como el primer remake americano de 'Godzilla' no había funcionado (aún faltaba por rodarse el segundo, el que sí moló) el brillante J.J. Abrams se lanzó a producirle a Matt Reeves, su compañero más aventajado (algo así como el Zemeckis de Spielberg) esta historia de un lagarto gigante que destroza una ciudad mientras unos chicos lo graban todo en vez de correr. Bueno, a la vez que corren, de ahí el mareo.

El cartel era muy chulo: Manhattan al fondo con un montón de humo y edificios destrozados, y en primer término la Estatua de la Libertad sin cabeza (la cabeza aparecía de repente por las buenas en una calle, imagen potentísima que aparecía en el trailer). Me conozco bien el póster, lo tengo en el pasillo enmarcado dentro de la sección “posters con la Estatua de la Libertad destrozada” junto al de 'El planeta de los simios' (la estatua en la playa) o 'El día de mañana' (la estatua bajo una ola gigante).

La peli funcionó, era estupenda. La música de Michael Giacchino daba miedo, pese a ser toda la cinta una oda a los monstruos muy muy gigantes (digo “pese” porque, cuanto más grande el bicho, desde más lejos le ves venir y más rápido puedes esconderte, ¿no?). La clave siempre es que o los monstruos se multipliquen en más chiquitines, como pasaba en ésta o en el primer remake de 'Godzilla', o que el T-Rex de las películas de 'Parque Jurásico' tenga de aliados a unos mortales y veloces velocirraptores.

La campaña viral de Abrams para lanzar 'Monstruoso' era muy parecida a la de 'Super 8', otra cinta de la época que jugaba al despiste en su web, y en la que, sorpresa, salía también un monstruo gigante (esta vez extraterrestre y no producto de radiaciones nucleares o de vaya usted a saber qué) que, más sorpresa, se ocultaba durante toda su promoción.

Vale, presentados estos amigos, llega ahora… ¿la secuela? 'Calle Cloverfield 10' (o '10 Cloverfield Lane' en el original) no es una secuela, ni un spin-off… Abrams dice que es “un familiar directo”. Entonces, ¿qué pasa? ¿Ya estamos con el despiste habitual marca de la casa, de la productora Bad Robot? No exactamente, lo que ha pasado es esto.

'The cellar' era un guión 100% original que Insurge Pictures se lanza a producir bajo el amparo de Paramount, con muy poquita pasta, con 3 actores (dos de ellos conocidos, como John Goodman y Mary Elizabeth Winstead, y uno que te suena de cara, pero no sabes cómo se llama… te lo digo yo, John Gallagher) y sin salir de una casa en Louisiana (ya sabemos que los incentivos fiscales de esa zona para rodar son de los más atractivos de Estados Unidos). Paramount tiene su esperanza puesta en otras pelis de "metraje encontrado" que no acaban de funcionar, como 'Project Almanac' o 'Área 51', que tienen malísima prensa, pero que a mí me parecen muy pintonas. Bueno, pues estas dos pelis fracasan, e Insurge cierra.

¿Qué pasa con 'The cellar', que ya está en marcha? Pues que Paramount se la "encasqueta" a Bad Robot, y el tío Abrams, que está terminando 'Star Trek: En la oscuridad' y preparando 'Star Wars: El Despertar de la Fuerza', sólo tiene tiempo para sugerir algo brillante: “reescribidla y la vendemos como que pertenece al mismo universo de 'Cloverfield', que los fans me han petado ya el Twitter pidiéndome una secuela todos estos años”.

Dicho y hecho. El argumento tiene muchos ingredientes para que esto sea sí. Reconvertida la trama, la cosa queda en una muchacha que se despierta en un búnker tras un accidente, con la pata chula. Hay un señor arriba que dice que no se puede salir fuera, ni ella ni el otro "secuestrado", porque hay una mega-radiación nuclear / monstruo gigante destrozando todo y que estamos más seguros dentro jugando al parchís (¡hola, Tim Robbins en 'La guerra de los mundos'!).

En el trailer no se ve al monstruo… pero sí se oye. ¿En la peli se verá al monstruo? Mi apuesta, sí. ¿Dónde? En un noticiario, como los extraterrestres de 'Señales'. ¿Por qué? Porque los fans de Abrams se contentan rápido, pero no son tonticos: si esto nos lo venden ahora como "familiar directo de 'Cloverfield'" tiene que haber alguna relación (es decir, encuentro en la primera o segunda fase = contacto visual) con el famoso monstruo gigante destroza-edificios.

Mientras tanto, pues lo mismo que sucedía en la original y en 'Super 8', pero en menor escala. Te metes en www.10cloverfieldlane.com y poco vas a encontrar ya ahí, quizá porque la peli ya se ha estrenado en Estados Unidos y jugar al despiste cuando toda América sabe qué pasa en la cinta sería raruno. Ojo, que tiene un 8.0 en IMDb. Vamos, que tiene pinta de estar muy bien. Y es que, como todos sabemos, la regla máxima del cine (de bajo presupuesto) es que es siempre más potente lo que se sugiere que lo que se muestra.

¡Este viernes saldremos de dudas!