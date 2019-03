Lo que nos queda por ver de Robin Williams: 'Noche en el Museo 3' o 'Sra. Doubtfire 2'

Los papeles póstumos del genio del humor y el drama

Robin Willians ha fallecido a los 63 años, pero nos ha dejado momentos inolvidables en la gran pantalla: momentos que incluso no hemos visto aún. Se trata de las cuatro películas póstumas del actor: 'Absolutely Anything', 'Noche en el Museo 3', 'Merry Friggin' Christmas' y 'Boulevard'. Además el guion de la segunda parte de uno de sus míticos papeles, 'Sra. Doubtfire', estaba terminado... pero el actor no llegó a leerlo.