¿Qué gafas usaban Woody Allen, Michael Caine o Audrey Hepburn?

Desayuno con diamantes… y gafas. ¿Qué par de espejuelos tintados llevaba Audrey Hepburn mientras miraba con deseo el escaparate de Tiffany's? O mejor, ¿qué anteojos hicieron que Woody Allen dejase de ser un judío de Brooklyn cualquiera para convertirse en intelectual más que pintón?

No lo busques en google porque ya no te va a hacer falta: una muestra reúne las 20 gafas más famosas de la historia, entre las que también están las que Jack Nicholson usó como segunda piel en los 90, las monturas favoritas de Peter Sellers o, aunque andemos en dominios .com dedicados al cine, también las de celebridades mundiales como Madonna o Lady Di.

Mitómanos del mundo (o por lo menos los que estén de paso en la capital), la exposición no solo desvela qué gafas contribuyeron a que estas 20 personalidades se convirtieron en super estrellas: cada par ha sido importado de distintas partes del mundo, y estarán todas reunidas, con imagen de su portador dando fe, en 'Mondo Galería' en Madrid del 6 al 15 de febrero.

¡Larga vida a los miopes y a los que siguen el ejemplo de Almodóvar y no se las quitan ni para comer los domingos en casa de la abuela!