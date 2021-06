Primeros detalles de la precuela de 'La huérfana' que "dejará a todos en shock", según su protagonista

La espeluznante historia de 'La huérfana' vuelve con la precuela 'Orphan: First Kill', que ya ha terminado su rodaje. Su protagonista Isabelle Furhman querido hablar sobre lo que trae esta nueva entrega de la película de terror y para alegría de los fans, no dejará indiferente a nadie.

'La huérfana' se estrenó en 2009, contando la historia de dos padres que buscan superar la pérdida de su bebé adoptando a una adorable niña llamada Esther, que resulta ser su peor pesadilla.

En esta precuela, se contará la historia Leena Klammer (Esther) quien planea su fuga de un hospital psiquiátrico en Estonia y viaja a Estados Unidos fingiendo ser la hija desaparecida de una familia estadounidense. Ahora, con 23 años, los fans de la película temen que la caracterización no esté a la altura, a lo que la producción responde contando que se están usando efectos de edición, maquillaje, caracterización, y diferentes técnicas de cámara para que Isabelle se vea lo más idéntica posible a su versión en la película original. En el vídeo de arriba ya puedes ver las primeras imágenes.

Isabelle Fuhrman 10 años después de 'La huérfana' | Getty Images

Para alivio de los seguidores, ha sido la propia Isabelle Furhman la que ha dado algunos detalles de 'Orphan: First Kill': "Estoy segura de que no es lo que se espera la gente, creo que es muy emocionante, y lo que me ha llevado a volver a hacer este papel", comentaba en 'Collider'.

"Creo que todos se van a quedar en shock con esta historia. Es muy diferente a lo que se espera y Julia Stiles está increíble, y nos hemos divertido mucho haciendo la película. Es una historia sobre nosotras dos y nuestra relación, y de cómo Esther llega a Estados Unidos y se encontró a si misma allí".

Por el momento no hay una fecha concreta para el estreno de esta esperada precuela.

