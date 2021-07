Las primeras palabras de Jennifer Lopez cuando le preguntan por su romance con Ben Affleck

En abril del 2021, Alex Rodriguez y Jennifer Lopez rompieron su relación sentimental. Poco tiempo después, los paparazzis captaron a Lopez junto a su ex-pareja Ben Affleck en actitudes cercanas y cargadas de cariño.

Después de tantos rumores, numerosas fotografías de ambos actores y varios meses de relación en secreto, ahora la pareja está buscando un nuevo hogar en el que construir una nueva familia en común.

Aunque a Ben y Jennifer les guste mantener su vida privada al margen de los focos mediáticos, recientemente la cantante de 'Papi' ha contestado tímidamente a las preguntas sobre su relación con el intérprete hollywoodiense.

En el programa 'The Today Show', JLo promocionaba su nueva canción: "Love Make the World Go Round", junto a su amigo Lin-Manuel Miranda, quien también fue entrevistado. En un momento del programa, la presentadora Hoda Kotb dijo: "Tengo que decírtelo. Cada vez que veo una imagen tuya con Ben pienso: "Está mucho más feliz". Se te ve feliz, ¿lo eres?".

Lopez decidió evadir su pregunta y contestar: "La canción acaba de publicarse después de cinco años desde que se produjo y creo que ese mensaje de amarnos el uno al otro es muy importante en un momento como este en el que el amor es más fuerte de lo que jamás ha sido".

Cuando la presentadora vio la contestación que JLo había proporcionado a su pregunta de si era feliz en este momento de su vida, decidió abordar a su amistad en común.

"Espera, estás hablando conmigo, ¿lo sabes?", le contestó a Jennifer Lopez. "Lo sé, no hace falta que me lo digas, tienes mi número de teléfono", replicó la cantante. Esta contundente respuesta por parte de Lopez despertó las carcajadas de Kotb y de Manuel Miranda. "Bueno, lo intenté", se conformó Hoda.

La última publicación de JLo en Instagram

Jennifer Lopez ha decidido compartir en Instagram una parte de su actuación junto a Manuel Miranda en el programa de Jimmy Fallon.

La cantante escribió en la descripción de la imagen: "Lin Manuel y yo estamos relanzando esta canción en su quinto aniversario… Su mensaje de amor e igualdad sirve para parar el odio y el miedo que suenan con más fuerza cada día", comenzó.

"Hemos podido hacer cosas maravillosas con el dinero que recaudamos la primera vez que lanzamos la canción. Todos los beneficios serán destinados a la fundación OnePULSE en honor a las víctimas, familiares y supervivientes de la masacre del 12 de junio del 2016".

"Esto proporcionará un apoyo continuo a los programas nacionales de educación y memoria del suceso, incluidas 49 becas heredadas en memoria de las víctimas", concluyó Jennifer Lopez.

