Primeras imágenes oficiales de la adaptación de 'La Torre Oscura'

Hace unas semanas pudimos ver a Matthew McConaughey en el rodaje de 'La Torre Oscura', pero aquellas imágenes no era oficiales. Ahora Entertainment Weekly ha hecho públicas las primeras fotografías oficiales de 'La Torre Oscura' proyecto que adapta la saga de libros homónima escrita por el maestro del terror Stephen King.

En las imágenes vemos a los dos protagonistas de la cinta, el pistolero Roland Deschain, interpretado por Idris Elba ('Luther', ' Beast of no Nation') y el villano principal Randall Flagg que llega de la mano de Matthew McConaughey.

La película cuenta la historia de El Pistolero, un hombre que tiene como misión encontrar la gran Torre Oscura, un punto de unión entre los distintos universos y realidades.

Aunque todavía no se tiene mucha información sobre el proyecto, la película, que será llevada a la gran pantalla por Nikolaj Arcel ('Un asunto real') no adaptará el primer libro de la saga (hay ocho) si no que tomará distintos elementos de varios. Aun así el mismo Stephen King ha declarado que los inicios de El Pistolero tienen que mantenerse, cosa en la que ha insistido mucho.

La película está terminando su producción que cuenta en su equipo con el guionista de películas como 'Soy Leyenda' o 'Una mente maravillosa'. Stephen King también juega un papel fundamental en la producción.

La cinta tiene su fecha de estreno fijada para el 17 de Enero de 2017.