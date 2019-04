Primeras imágenes de un desmejorado Hugh Jackman en el rodaje de 'Lobezno 3'

CON BARBAS Y A LO LOCO

Acaba de llegar a los cines 'X-Men: Apocalipsis' pero la máquina no para, y Hugh Jackman se encuentra rodando ya la que será la tercera película del personaje de Lobezno en solitario. Con un aspecto avejentado, barba y traje, el actor australiano está rodando ya las primeras escenas. Por favor, si no tienes sentido del humor, no veas la galería de imágenes.