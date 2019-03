Primer tráiler de 'Snowden', de Oliver Stone, con Joseph Gordon-Levitt como espía de EEUU

El director Oliver Stone prepara la adaptación a la pantalla de la historia de Edward Snowden, el ex-agente de la NSA y la CIA que reveló información clasificada sobre el masivo espionaje del gobierno estadounidense.

Joseph Gordon-Levitt da vida al militar acusado de espionaje y perseguido por su propio país, acompañado por Shailene Woodley como protagonista femenina.

El biopic dramático, basado en el libro 'Los archivos de Snowden: la historia del hombre más buscado del mundo', no es terreno desconocido para Oliver Stone, que se ha convertido en un especialista en el cine político y la crítica de su país con títulos como 'JFK (Caso abierto)' o la serie documental 'La historia no contada de los Estados Unidos'. 'Snowden' continúa en la línea de revelar la historia más turbia de Estados Unidos.



El film, que se estrena en diciembre entre mucha expectación por ser uno de los pesos pesados de los próximos premios Oscars, cuenta además con un reparto de secundarios de lujo como Melissa Leo, Tom Wilkinson, Scott Eastwood y Zachary Quinto.



Este primer avance no muestra a los esperados protagonistas, pero transmite el tono serio y trascendental que tendrá la polémica historia.