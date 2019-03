Primer trailer de la película de 'Salvados por la campana'

La película de 'Salvados por la campana' contará, desde la perspectiva de la obra de Diamond todos los enredos y discusiones que tuvieron lugar durante el rodaje de la serie.

Según parece, a pesar de la inocente apariencia de los protagonistas, el rodaje de la mítica serie de televisión 'Salvados por la campana' estaba plagado de excesos, drogas y sexo.



Y es que Diamond se despachó a gusto con todos sus compañeros en su libro, y relata que era muy frecuente encontrar al elenco de actores teniendo sexo detrás de las cámaras, una actividad de la que él no formaba parte. Quizás sea esta la razón principal por la que en 2006, el actor dirigió y protagonizó su propia película pornográfica, titulada Saved by the Smell.

El elenco de La historia no autorizada de Salvados por la campana está formado por Dylan Everett (que interpretará Gosselaar, que en la serie daba vida al protagonista Zack Morris), Sam Kindseth (Dustin Diamond/Screech), Julian Works (Lopez/A.C. Slater), Alyssa Lynch (Tiffani-Amber Thiessen/Kelly Kapowski), Tiera Skovbye (Berkley/Jessie Sapano) y Taylor Russell McKenzie (Lark Voorhies/Lisa Turtle).

La historia no autorizada de Salvados por la campana se estrenará el Lifetime el próximo 1 de septiembre, el Día del Trabajo en Estados Unidos.

Salvados por la campana lanzó a la fama a jóvenes actores como Mark-Paul Gosselaar, Mario López, Elizabeth Berkley o Tiffani-Amber Thiessen. Ellos eran los estudiantes de Bayside que se enfrentaban a los enredos propios de la edad y despertaban las iras del Señor Belding, el director del centro.