Amy Winehouse sigue presente 4 años después de su muerte

Amy Winehouse tuvo una vida complicada y turbulenta. Problemas familiares y el mundo de las drogas hicieron que la joven se saliera del camino. Sin embargo, su voz siempre transmitió una historia distinta, que poco dejaba mostrar de aquella 'Amy' tan problemática que el mundo no conocía.

El esperado documental sobre la vida de la malograda joven se ha estrenado este mes, esclareciendo muchos detalles de su vida. En sus imágenes inéditas la artista aseguraba que nunca creyó que iba a ser famosa y dudaba de que pudiera hacer frente a esa fama.

El documental cuenta también con imágenes de la artista cantanto cuando sólo era una niña y declaraciones íneditas suyas.

"Cantar siempre ha sido importante para mí, pero nunca pensé 'Oh, voy a ser una cantante'. Nunca creí que iba a ser famosa", dice la artista en el tráiler que preparaba el estreno del film.

Winehouse también aseguraba que no es una chica "que trata de ser una estrella u otra cosa diferente a un músico". Durante el tráiler, que ya refleja la esencia del contenido, una voz le pregunta a la joven, "¿cómo de grande crees que es lo que vas a hacer?", a lo que ella responde: "No creo que vaya a estar con todos los famosos ni que pueda manejarlo... Probablemente me volvería loca".

El documental, elaborado con imágenes de archivo de la artista, describe la historia de Winehouse en sus propias palabras, con su característica voz.

Con una imagen de la niña dulce que fue Winehouse y terminando con la reconocible Amy de ojos pintados, pelo cardado y múltiples tatuajes, el documental ha intentado recuperar la figura de la genial cantante, que cautivó a millones de admiradores en todo el mundo.

Nacida en 1983, Amy Winehouse murió trágicamente el 23 de julio de 2011 en su domicilio del londinense barrio de Camden con tan solo 27 años, como consecuencia de un envenenamiento por alcohol. 4 años después la seguimos recordando, sea por el documental, sea por su música ya imborrable.