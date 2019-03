Primer avance de 'The Face of an Angel', la película inspirada en el caso de Amanda Knox

Con Daniel Brühl, Kate Beckinsale y Cara Delevingne

'The Face of an Angel', la película de ficción inspirada en el polémico caso de Amanda Knox, ya tiene su primer avance junto a algunas fotos del rodaje de la película. El filme, dirigido por Michael Winterbottom estará protagonizado por Daniel Brühl, Kate Beckinsale y Cara Delevingne.