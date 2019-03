El piano de 'Casablanca' tiene nuevo dueño por 2,3 millones de euros

El famoso piano de Sam (Dooley Wilson) en 'Casablanca' ha alcanzado el precio de 2,9 millones de dólares (2,3 millones de euros) en una subasta de la casa Bonhams en Nueva York.

El piano en cuestión es uno de los dos que aparecen en el film y pasó a la historia del cine por la escena en que Ilsa (Ingrid Bergman) se acerca al pianista y le pide que toque 'As Time Goes By'.

El instrumento es una pieza clave de la película y un elemento más del argumento desde su posición central en el Rick's Café Américain, el establecimiento que regenta Rick (Humphrey Bogart) en 'Casablanca' (1942), ya que el protagonista lo utilizaba como escondite para el tráfico de papeles ilegales.

Otro momento decisivo del piano en la película es el que sucede cuando soldados alemanes irrumpen en el café y piden que se toque 'Wacht am Rhein', pero finalmente Victor (Paul Henreid) se impone y el himno que acaba sonando es 'La Marsellesa'.

Antes de ser subastado, el piano pertenecía a un dentista de Los Ángeles, el doctor Gary Milan, que aseguró que nunca llegó a saber de quién eran las huellas que hay en el chicle de debajo del teclado.

Los papeles que se traficaban en la película han sido también subastados por más de 100.000 dólares (80.460 euros).

Según el American Film Institute, 'Casablanca' es la segunda película más importante de la historia, solamente por detrás de 'Ciudadano Kane' (1941), y ganó 3 Oscars en 1943.