Peter Jackson recibe su estrella en el Paseo de la Fama junto al reparto de 'El Hobbit'

El director neozelandés Peter Jackson fue homenajeado con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, en Los Ángeles, en una multitudinaria ceremonia en la que el artista cumplió con el sueño que tuvo cuando tenía 12 años y visitó por primera vez el bulevar angelino.

Vítores y aplausos de centenares de entusiastas recibieron al director de las trilogías de 'El Señor de los Anillos' y 'El Hobbit', cuya última entrega 'La Batalla de los Cinco Ejércitos' llega el 12 de diciembre a las pantallas del Reino Unido y el 17 a las de Estados Unidos.

"La primera vez que vi esta calle tenía 12 años. Hace 40 años mis padres me trajeron aquí en un viaje y, por entonces, yo llevaba ya tres o cuatro años haciendo películas en Nueva Zelanda. Nunca pensé que podría verme aquí", dijo el director, de 53 años, que estuvo acompañado por parte del reparto de sus filmes.

El actor Orlando Bloom, que en las películas se enfunda el traje de elfo de Légolas, Elijah Wood que interpreta al hobbit Frodo Bolsón y otros personajes del mundo de J. R. R. Tolkien posaron junto al director neozelandés que descubrió sonriente y visiblemente emocionado la baldosa con su nombre.

"Este es un sueño increíble", destacó el director, quien no escatimó en agradecimientos para los actores, su familia, el pueblo de Nueva Zelanda y la audiencia, "la verdadera razón de que los sueños de un niño de 12 años se hagan realidad".

Jackson, que recibió su primera cámara con siete años, fue considerado como "uno de los mejores directores de todos los tiempos" por Andy Serkis, famoso por interpretar a Gollum en las dos trilogías de Tolkien y que también intervino en la ceremonia.

"Te agradecemos de todo corazón toda la diversión y toda la diversión que está por llegar", dijo Serkis, quien evocó la imaginación y la ambición creativa del director que "ha asegurado la industria del cine en Nueva Zelanda", creando al mismo tiempo la tecnología del cine del futuro.

Durante la ceremonia, Jackson, vestido con chaqueta marrón y camisa blanca, también recibió el Certificado de Reconocimiento de la ciudad de Los Ángeles de las manos del concejal Mith O' Farrel.

"Puede que esto no sea la Tierra Media, pero es el centro de la industria del entretenimiento", subrayó el edil, que consideró que nadie mejor que Jackson encarna los valores de creatividad y ganas de soñar de Hollywood.

Peter Jackson, ganador de tres Oscar por 'El Señor de los Anillos', ha dedicado 15 años de su vida a dar vida a los personajes, leyendas y canciones creados por el escritor británico de la Tierra Media.

Trece años después de estrenar "The Lord of the Rings", ahora el director neozelandés pondrá fin con 'La Batalla de los Cinco Ejércitos' a la travesía épica de enanos, orcos, elfos, hobits y otras criaturas fantásticas.

La estrella de Jackson es la número 2.538 y se encuentra en el número 6.801 del largo bulevar de Hollywood, muy cerca de otro gran director, Steven Spielberg, y de célebres actores como Harrison Ford y Nicole Kidman.