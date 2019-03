Los personajes de 'Star Wars' acosan a la princesa Leia por las calles de Nueva York

Aquel célebre vídeo en que una mujer, Shoshana Roberts, recibía todo tipo insinuaciones mientras paseaba por Nueva York tiene ya su versión 'Star Wars'. En este caso es la Princesa Leia la que camina por las calles de la Gran Manzana sufriendo el acoso verbal de los personajes de 'La guerra de las galaxias'.

Esta hilarante parodia galáctica ha sido realizada por el canal de Youtube Are We There Yet?, en el cual vemos las diez horas de la Princesa paseando con su indumentaria habitual: "un brillante vestido blanco y dos moños espaciales".

Normal que, a partir de ahí, le salgan todo tipo de admiradores molestos según se observa en el clip: Stormtroopers, un Han Solo que "solo" quiere ayudar, un Yoda para el que "el tamaño no importa", o Lando. De hecho, el ligón de Lando aparece demasiadas veces en diez horas.

Y no se queda aquí. La pobre Leia es acosada por Bobba Fett, quien la persigue durante minutos y minutos sin decir una sola palabra. Incluso su propio hermano Luke dice que "ha venido a salvarla", hasta que Ben Kenobi aparece, asegurando que su aprendiz "no está preparado", pero él sí claro. A su padre, Darth Vader, no le irá mejor con su "Yo soy tu papi".

Pero el momento top del vídeo llega cuando un decidido 'Indiana Jones' sale dispuesto a abordarla antes de que le digan que se está equivocando de película y se salga del plano abochornado y pidiendo perdón.

Sobre la verdadera princesa Leia (Carrie Fisher)

La próxima vez que veamos a la Princesa Leia será en una versión más ajada en 'Star Wars: The Force Awakens', en diciembre de 2015.

La nueva entrega de la saga, el Episodio VII, estará dirigida por J.J. Abrams ('Star Trek', 'Lost'), que toma el testigo del veterano George Lucas.

Carrie Fisher volverá décadas después a ponerse en la piel de Leia, pudiendo ser esta la primera ocasión en la que veamos los hijos que ha tenido, fruto de su amor con el Han Solo de Harrison Ford.

Además de ellos, otros clásicos actores de la saga, entre ellos Mark Hamill, volverán a aparecer en la saga galáctica.

... Y para terminar, aquí tenéis el vídeo original que la ONG Hollaback realizó para mostrar el acoso que sufre una mujer que camine sola por las calles de Nueva York.