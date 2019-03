Penélope Cruz se mete en la piel de una mujer con cáncer en 'Ma ma'

La actriz Penélope Cruz regresa al cine español a las órdenes del cineasta Julio Medem con el filme 'Ma ma', "una lección de vida y de optimismo" en la que interpreta a una mujer con cáncer de pecho. La cinta estrenará en los cines españoles este viernes 11 de septiembre.

Después de haber trabajado con directores como Ridley Scott o Woody Allen, la actriz española más internacional regresa de la mano de Julio Medem en 'Ma ma', aunque ella dice que en realidad nunca se ha ido. Magda, su personaje en el octavo largometraje del director de 'Lucía y el sexo', es una maestra en paro que afronta con una asombrosa entereza y generosidad el diagnóstico de cáncer de mama y su dramática evolución.

El guión de 'Ma ma' llevaba tiempo en un cajón del autor de 'Los amantes del Círculo Polar'. Fue el deseo de trabajar por fin juntos y el entusiasmo de Penélope Cruz en la historia lo que ayudó a que resucitara. "El proyecto lo tenía todo. En primer lugar, las ganas de trabajar con Julio. Habíamos estado a punto tres veces y al final no pudo ser por distintos motivos. Pensaba que estaría enfadado conmigo después de haber tenido que decir no tantas veces, pero comprobé que no era así", relata.