Películas en las que los libros son parte de la trama

Que los libros son una gran parte de la inspiración de las películas es algo que todos sabemos pero, ¿hay películas en las que el libro sea como un personaje más, o incluso el conductor de la trama? La respuesta es sí, y hemos decidido, con motivo de la celebración del Día Internacional del Libro, recordarte algunos.

¿Qué habría sido de Bastián, el niño de 'La Historia Interminable', si no hubiera leído ese vídeo? ¿A qué se dedicarían los monjes de 'El nombre de la rosa' si no crearan maravillas en forma de libro?

En 'La Bella y la Bestia' se recurre al libro como narrador en el momento de contar la maldición que sufre el príncipe. Algo parecido ocurre en Shrek, que empieza a contarnos la historia del ogro mediante un cuento. En 'Misery', basada en la novela de Stephen King, el protagonista es un escritor que es atacado precisamente por lo que va sucediendo en su libro.

'The Evil Dead', de Sam Raimi, incluye en su trama el Necronomicón, el libro de los muertos, y muerto quiere Emma Thompson que acabe Will Ferrel en 'Mas extraño que la ficción', película en la que la actriz británica interpreta a una novelista que está intentando acabar su última obra. Sólo hay un problema: tiene que encontrar un modo de matar al personaje principal. El problema es que el personaje principal no es un ente de ficción.

'La ladrona de libros' cuenta la historia de Liesel, una niña para la que el poder de las palabras y de la imaginación se convierte en una forma de escapar de los tumultuosos eventos que la rodean en la Alemania nazi. Los libros son su refugio.