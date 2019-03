'A 20 pasos de la fama': de cantar el Oscar a llenar de música la cartelera

LLEGA A LOS CINES EL DOCUMENTAL QUE TRIUNFÓ EN LOS OSCAR

'A 20 pasos de la fama' es un homenaje a las coristas contado con las voces de Bruce Springsteen, Stevie Wonder, Mick Jagger o Sting, pero que dejaró sonar primero sus cuerdas vocales en los Oscar. Fue en el discurso de agradecimiento, al arrebatarle el premio a 'The Art of Killing', inquietante documental que en principio partía como favorito. Ahora, esta historia de mujeres desembarca en nuestros cines.