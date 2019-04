Los Oscar 2015: Quince rivales de 'Vivir es Fácil con los Ojos Cerrados'

1. Afganistán: 'A Few Cubic Meters of Love' de Jamshid Mahmoudi

Cuenta la historia de de Saber, un joven trabajador iraní que se encuentra en secreto con Marona, la hija de un trabajador afgano. Entre ellos surgirá una historia de amor en medio de un ambiente desolador, el de una fábrica de Teherán donde se emplea ilegalmente a inmigrantes afganos que viven con sus familias en vertederos y chabolas de barriadas cercanas.

2. Argentina: 'Relatos Salvajes' de Damián Szifron

La desigualdad, la injusticia y la exigencia del mundo en que vivimos producen que muchas personas se estresen o se depriman. Algunas explotan. Esta es una película sobre ellos. Los protagonistas de 'Relatos Salvajes', vulnerables ante una realidad que súbitamente se altera y se torna impredecible, se entregan al innegable placer de perder el control.

3. Bélgica: 'Two days, one night' de Jean-Pierre Dardenne y Luc Dardenne

Acompañada de su marido, Sandra dispone sólo de un fin de semana para ir a ver a sus colegas y convencerlos de que renuncien a su paga extraordinaria para que ella pueda conservar su trabajo.

4. Francia: 'Saint Laurent' de Bertrand Bonello

Se trata de un biopic del famoso diseñador francés 'Yves Saint Laurent', desde los inicios de su carrera en 1958, cuando conoció a su futuro amante y socio Pierre Bergé. Dirigida por Jalil Lespert y protagonizada por Pierre Niney y Guillaume Gallienne.

5. Alemania: 'Beloved Sisters' de Dominik Graf

Un drama romántico que gira en torno a un triángulo amoroso conformado por el poeta Friedrich Schiller y dos hermanas de la aristocracia del siglo XVIII

6. Estonia: 'Tangerines' de Zaza Urushadze

En 1990 la guerra estalla en la provincia georgiana de Abkhazia, que busca independizarse. Un hombre estonio, Ivo, decide quedarse a diferencia del resto de sus compatriotas para ayudar a su amigo Margus con la cosecha de mandarinas. En los inicios del conflicto un soldado resulta herido a las puertas de la casa de Ivo, viéndose obligado a cuidar de él.

7. Chile: 'Matar a un Hombre' de Alejandro Fernández Almendras

Jorge es un hombre normal, padre de familia, que es asaltado por un conocido delincuente del barrio al regresar del trabajo a casa. Su hijo decide encarar al ladrón con la intención de recuperar lo robado, pero este reacciona violentamente y le dispara dejándolo gravemente herido. El delincuente es condenado a una poco significativa pena de prisión, y al salir comienza a amenazar y acosar a Jorge y su familia sin que la policía tome medidas concretas para protegerles.

8. Brasil: 'The Way he Looks' de Daniel Ribeiro

Leonardo es un adolescente ciego en búsqueda de su independencia. Su vida cotidiana, la relación con su mejor amiga, Giovana, y la forma en que ve el mundo cambia por completo con la llegada de Gabriel.

9. Noruega: '1001 Grams' de Bent Hamer

Marie es una científica noruega que verá transformada su vida tras asistir a un seminario en París sobre el actual peso del kilo. La decepción, el dolor y, no menos importante, el amor, encontrarán su fin en su escala de medidas.

10. Finlandia: 'Concrete Night' de Pirjo Honkasalo

Drama existencialista situado en el extrarradio de Helsinki. En él se narra un viaje al fin de la noche de Simo, un joven que es arrastrado por las ideas catastrofistas de su hermano mayor, un alcohólico y maleante de la peor calaña.

11. Rumanía: 'The Japanese Dog' de Tudor Cristian Jurgiu

¿Qué hace que cambie una vida solitaria? Un anciano, que ha enviudado después de que su mujer falleciera en una inundación, y su hijo, que se ha ido a vivir a Japón, se ven por primera vez en veinte años. Tienen grandes esperanzas en este breve encuentro y ambos tratan de superar la distancia que se ha abierto entre ellos.

12. Serbia: 'See You in Montevideo' de Dragan Bjelogrlic

Un equipo de Belgrado, antigua República de Yugoslavia, tiene la oportunidad de ir al Campeonato Mundial de Fútbol de 1930, pero las cosas se complican en el camino.

13. Japón: 'The Light Shines Only There' de Mipo Oh

Cuenta la historia del romance entre un hombre desempleado y la hermana de su amiga.

14. Canadá: 'Mommy' de Xavier Dolan

En una Canadá ficticia, una nueva ley permite que los padres angustiados abandonen a sus hijos con problemas en el hospital. Diane "Die" Despres, una viuda decidida, intenta educar a Steve, su carismático hijo que padece ADHD. Mientras que ambos tratan de ganarse la vida, Kyla, una vecina misteriosa ofrece su ayuda. Pero pronto surgen preguntas acerca del misterio de su vida y el vínculo que podría unirle a Steve y Die.

15. México: 'Cantinflas' de Sebastián del Amo

Mike Todd, un excéntrico productor de Broadway, llega a Los Ángeles con un proyecto de película bastante descabellado, La vuelta al mundo en 80 días, con el que quiere sacudir el star-system de Hollywood. Mario Moreno es un cómico que se gana la vida en las carpas de la Ciudad de México. Su personaje Cantinflas lo lleva a volverse un ícono del cine mexicano, y uno de los personajes más importantes de la industria fílmica. Sus caminos se cruzan en una película que terminará ganando cinco premios Oscar, y un Globo de Oro para Mario.