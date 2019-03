Nuevo tráiler de 'The Martian': ¿Sobrevivirá Matt Damon mientras espera su rescate?

Mark Watney deberá sobrevivir solo en Marte con suministros escasos, y recurrirá a su ingenio y espíritu para subsistir y encontrar una manera de avisar a sus compañeros en la Tierra de que está vivo.

La película está basada en la novela de Andy Weir de 2012 'The Martian'. Aunque a simple vista pueda recordarnos por la estética (y parte de su reparto) al filme de Christopher Nolan 'Interstellar', el propio Matt Damon se encargó de avisar que ambas películas "no tienen nada que ver", y que en cuanto leyó el guión y habló con el director de 'The Martian', Ridley Scott, se convenció por completo de que debía hacerla.

Los protagonistas de 'The Martian' son Matt Damon, Jessica Chastain, Jeff Daniels, Michael Peña y Kristen Wiig. Se estrenará el 16 de octubre de 2015 en España.