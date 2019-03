Nuevo tráiler de 'Sharknado 3: Oh Hell No': Tiburones y tornados por doquier

ScyFy estrena el próximo 22 de julio 'Sharknado 3: Oh Hell No!' y emite en su canal una promoción que tiene una pinta....muy de la saga, para qué nos vamos a engañar. En la tercera entrega veremos a Frankie Muniz (el recordado Malcom de la serie 'Malcom in the middle'), Ian Ziering ('Sensación de vivir') y Tara Reid (de 'American Pie'). También aparece David Hasselhof ('Vigilantes de la playa'), que empieza a ser un asiduo a este tipo de películas.

En 'Sharknado 3: Oh Hell No!' veremos como una nueva oleada de Sharknados amenaza la costa de Florida, nuestro héroe favorito Fin, deberá una vez más arriesgar su vida para salvar la de sus hijos en plenas vacaciones. A medida que se aproxima al sur los sharknados se fusionan y crecen para convertirse en más grandes y devastadores que nunca.