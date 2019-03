Nuevo tráiler de 'Perdida': ¿Mató Ben Affleck a su esposa?

Llega el segundo tráiler de 'Perdida', el nuevo proyecto de David Fincher ('La Red Social'), con Ben Affleck en el papel protagonista.

Basada en la novela homónima de Gillian Flynn, la cinta gira en torno a la desaparición sin explicación de Amy Dune (Rosamund Pyke). Su marido, Ben Affleck, se muestra desolado con la pérdida de su mujer, pero unas notas encontradas en la casa le convertirán de inmediato en el principal sospechoso en la investigación policial.

En el tráiler de apenas dos minutos de duración casi no hay diálogo. Con una versión de la canción 'She' de Elvis Costello interpretada por Richard Butler, se suceden imágenes que descubren como el personaje de Affleck se va convirtiendo poco a poco en el principal sospechoso, hasta que el tráiler culmina con su entrada en un coche patrulla. Lo que no le queda claro al espectador es si Affleck mató a su esposa o no.

Missi Pyle, Neil Patrick Harris, Emily Ratajkowski, Tyler Perry, Casey Wilson y Kim Dickens también aparecen en el largometraje que llegará a los cines españoles el 10 de octubre de 2014.