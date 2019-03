Nuevo tráiler en exclusiva de 'Antes de ti', con Emilia Clarke y Sam Claflin

A menudo, encontrarás el amor donde menos te lo esperas. A veces te lleva a lugares a los que jamás esperabas ir. Emilia Clarke es Louisa en 'Antes de ti', una joven que vive en un pintoresco pueblo en mitad de la campiña inglesa. Sin un rumbo claro en su vida, inestable y creativa, con 26 años, va de un trabajo a otro para ayudar a su familia a llegar a fin de mes.

Este es el personaje que conocemos al principio del emotivo tráiler, al que acompaña de forma perfecta la canción de Ed Sheeran 'Photograph'.

Sin embargo, su habitual actitud alegre se pone a prueba cuando afronta un nuevo reto profesional. Acepta un trabajo en el “castillo” local y se convierte en cuidadora y compañera de Will Traynor (Sam Claflin), un joven banquero adinerado que se quedó en silla de ruedas tras un accidente hace dos años, y cuyo mundo cambió de manera dramática en un abrir y cerrar de ojos.

El ahora cínico Will, que ya no es el alma aventurera que una vez fue, está a punto de darlo todo por perdido. Pero entonces llega Louisa, que decide enseñarle que la vida merece ser vivida. Juntos se embarcan en una serie de aventuras, en las que tanto Lou como Will salen ganadores, y se encuentran con que sus vidas—y corazones—cambian de una manera que jamás podrían haber imaginado.

'Antes de ti' está dirigida por la cineasta Thea Sharrock, y basada en el bestseller de Jojo Moyes. Completan el reparto de la película, que llegará a nuestros cines a mediadios de este 2016, Charles Dance, Jenna Coleman y Matthew Lewis.