Nueve claves del tráiler de 'Los Vengadores: La era de Ultrón'

Hulk, Thor, Iron Man y compañía regresan con un avance de poco más de dos minutos tras el que se reinicia la cuenta atrás hasta mayo del próximo año, día fijado para el estreno. Será entonces cuando podamos poner punto y final a la Fase 2 de Marvel y resolver todas nuestras dudas antes de que llegue... CIVIL WAR. ¡OMG! ¡Qué Stan Lee y Jack Kirby nos asistan!

MARVEL NO QUERÍA

El lanzamiento del tráiler estaba previsto para la próxima semana. De hecho, Marvel quería estrenarlo con el próximo capítulo de Agents of SHIELD, la serie del universo Vengadores que emite ABC, pero una filtración realizada con nocturnidad y alevosía obligó al estudio a cambiar sus planes y pisar el acelerador. Lanzaron el tráier pero no sin antes mostrar en Twitter su gran sentido del humor maldiciendo a los "presuntos" autores de la bendita filtración.

¿TODOS CONTRA IRON MAN?

Metidos ya en harina. En este jugoso adelanto no solo podemos ver el esperadísimo -y ya anunciado- enfrentamiento entre Hulk y Hulkbuster, la colosal armadura creada por Tony Stark para la ocasión, sino que además vemos como en un momento dado Thor (Chris Hemsworth) también carga contra Stark. Y no olvidemos que el propio Robert Downey Jr. ya ha anunciado su presencia en 'Capitán América 3' para desatar Civil War donde se las verá, entre otros, con Steve Rogers. Lo dicho, todos contra Iron Man.

ULTRÓN TIENE LAS COSAS CLARAS

Seguimos a vueltas con Robert Downey Jr. ¿Es todo culpa de Tony Stark? Parece que al menos Ultrón, el villano de esta entrega al que pone voz James Spader, sí. Según la sinopsis oficial de Marvel es "un prototipo de un programa para mantener la paz que salió mal" ideado por Stark. Es más, en el tráiler vemos como esta pérfida y mortífera Inteligencia Artificial hace su presentación usando una maltrecha Mark de las que fabrica en serie don Stark. De esta guisa suelta su apocalíptico speech a los Vengadores, y tiene las cosas claras: La raza humana no debe ser salvada, debe ser aniquilada.

LA AI SE NOS VA DE LAS MANOS

Y este no será el único cibercontratiempo que regalito que procedente de las industrias Stark podrían encontrarán Thor, Hulk y compañía. Por ahí también estará Visión, otra poderosa entidad dotada de IA cuyo origen en los cómics está relacionado con el propio Ultrón. Será una evolución de Jarvis, el fiel ayudante virtual de Tony Stark que -puede que cansado de ver cómo su creador y sus colegas no dejan de recibir mamporros para salvar a los humanos- se transformará, Ultrón mediante... o no, en Visión. Paul Bettany, el actor que pone voz a Jarvis, será quien haga lo propio con este nuevo ¿villano?

¿AMIGOS O ENEMIGOS?

Los dos nuevos fichajes que sí harán seguro acto de presencia son la Bruja Escarlata y Mercurio/Quicksilver (Elizabeth Olsen y Aaron Taylor-Johnson), dos personajes cuya alineación es, cuando menos, dudosa... y más después de ver el tráiler. Hay que recordar que al final de Capitán América 2 les vimos en poder de Hydra, y en este adelanto aparecen junto a Ultrón, lo que sugiere que están trabajando juntos. Pero más adelante el propio tráiler nos muestra a Quicksilver luchar cuerpo a cuerpo con Ultrón. ¿De qué lado están los hijos de Magneto? Perdón, aquí, en el Universo Marvel, son solo los no mutantes hermanos Romanoff.

HULK, EN HORAS BAJAS

Salvo los momentos en los que le vemos transformado en Hulk luchando contra Hulkbuster en mitad de la ciudad, el resto de fugaces planos que se nos muestran de Mark Ruffalo revelan que su personaje está atravesando momentos más que difíciles. Acurrucado temblando en un rincón, tirado sobre la nieve en mitad del bosque... ¿Qué le pasa al doctor Bruce Banner? Solo la Viuda Negra (Scarlett Johansson) parece proporcionarle consuelo.

PERO... ¿ESE NO ES GOLLUM?

Además de dejar encima de la mesa las preguntas sobre los orígenes y motivaciones del cibervillano, el primer tráiler también nos regala la primera imagen de Andy Serkis. El muy paraticular aspecto con el que aparece el actor que encarna a Gollum en El Hobbit y El Señor de los Anillos -tiene más pelo en la cara que cuando hace de Cesar en El Planeta de los Simios- ha desatado los rumores: ¿Será Ulysses Klaw, el archienemigo de Pantera Negra? Y si es él... ¿aparecerá Pantera Negra en Vengadores 2?

EL SÍMBOLO, HECHO AÑICOS

Entre el frenético carrusel de fotogramas que nos deja el primer tráiler de 'Los Vengadores: La era de Ultrón' nos encontramos con uno que seguro no habrá pasado desapercibido para los fans de Marvel: el que nos muestra el escudo del Capitán América totalmente destrozado. ¿Quién habrá sido capaz de romper en pedazos algo hecho de una aleación única de vibranium y adamantium?

SE NOTA, SE SIENTE... PINOCHO ESTÁ PRESENTE

Sí, el niño de madera creado por Carlo Collodi es una de la referencias más inesperadas que nos deja el tráiler de la secuela de 'Los Vengadores'. Las evocaciones a Pinocho no solo de dejan sentir en las palabras de Ultrón, que llega incluso a repetir un pasaje textual de la película de Disney (I've got no strings), sino también en la música que domina casi la totalidad del tráiler. Problemas de copyright no hay ninguno, así que...