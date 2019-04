Nuevas imágenes de 'Los vigilantes de la playa'; Conoce a más miembros del reparto

El reboot de 'Los vigilantes de la playa' sigue sorprendiéndonos con nuevas fotografías y nuevos miembros del reparto.

Esta nueva versión estará protagonizada por 'The Rock' (saga 'Fast & Furious') y Zac Efron ('Malditos vecinos 2'), que para esta película ha dejado atrás definitivamente al niño disney que hace mucho fue.

En una de las fotografías vemos a los nuevos fichajes, Belinda Peregrín, Izabel Goulart y Charlotte McKinney -que bien podrían convertirse en la próxima icónica Pamela Anderson- junto a Dwayne Johnson que comentó esto junto a la foto en Instagram.

"En la vida real estas mujeres no necesitan ser salvadas. Son luchadoras, fuertes y es estupendo trabajar con ellas. Peeeeero, en nuestra película sus personajes necesitan ser salvadas y sólo hay un hombre para hacer este trabajo. No es 'Batman', definitivamente no es 'Superman', no son 'Los Vengadores'. Sólo hay un hombre grande, moreno, calvo y tatuado que maneja una moto acuática en el océano y una camioneta en la Tierra. Es un trabajo difícil, amigos, pero alguien tiene que hacerlo" comentaba con humor.

En otra imagen vemos a los dos actores protagonistas luciendo sus músculos... junto a una prominente tripita de Jon Bass que le da el toque cómico a la fotografía.

Podremos verles a todos en acción el 10 de mayo del 2017.