Nuevas imágenes de 'By the Sea' con Angelina Jolie y Brad Pitt

Coincidieron por primera vez en una película hace 10 años con 'Sr. y Sra. Smith', un proyecto que les unio como pareja desde entonces.

Ahora Angelina Jolie y Brad Pitt vuelven a trabajar juntos en 'By the Sea', un drama romántico en el que daran vida a un matrimonio muy dañado que no pasa por un buen momento.

La película se basa en los problemas matrimoniales de un escritor llamado Roland y su mujer Vanessa, una bailarina retirada.

"Trata de una historia sobre una relación dañada por la pérdida, la tenacidad del amor, y el camino hacia la recuperación y la aceptación."

"Ha sido un privilegio explorar el universo de las experiencias humanas con un grupo de actores y técnicos tan generosos y talentosos" explicaba la actriz a través de un comunicado, la cual además de actuar ha dirigido, producido y escrito este proyecto.

La cinta también contará con la actuación de Mélanie Laurent ('No llores, vuela'), Niels Arestup ('War Horse'), Melvil Poupaud ('Laurence Anyways') y Richard Bohringer ('Cavalcade').

