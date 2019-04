Nuevas imágenes de 'The Amazing Spider-Man 2': Spiderman Vs. Electro

El nuevo film basado en el superhéroe creado por Marvel nos deja nuevas fotografías dónde podemos ver a Andrew Garfield en su papel protagonista y a Jamie Foxx en el de villano.

Las nuevas imágenes de 'The Amazing Spider-Man 2', nos muestran a Spiderman, al que da vida Andrew Garfield, enfrentándose al nuevo villano de esta entrega Electro, interpretado por Jamie Foxx, que se introduce en la famosa saga del superhéroe haciendo de malo.

Según ha informado Sony Pictures la trama de esta nueva secuela nos mostrará que, además de electro, el mayor enemigo de Spiderman será él mismo. Peter Parker tratará de recomponer su relación con Gwen Stacy, a la que interpreta Emma Stone, recibirá la visita de su íntimo amigo Harry Osborn y, como no, salvará a Nueva York de los poderosos y malvados villanos que tratan de destruir el mundo.



La fecha de estreno prevista para el filme en Estados Unidos es para el 2 de mayo de 2014. En España no hay una concreta aunque no distará mucho de la de los norteamericanos.

El tráiler de 'The Amazing Spider-Man 2' saldrá mañana a nivel mundial. Además, los responsables de la saga han confirmado que la tercera y la cuarta entrega están aseguradas, por lo que habrá Spiderman para rato.