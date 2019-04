Nuevas imágenes de 'Queen of the desert' con Nicole Kidman, Robert Pattinson y James Franco

UN BIOPIC SOBRE LA ESCRITORA GERTRUDE BELL

'Queen of the desert' es un biopic sobre la escritora Gertrude Bell que tiene como protagonistas a Nicole Kidman, Robert Pattinson, James Franco y Damian Lewis. Aún no se conoce la fecha del estreno ni el tráiler pero podemos hacernos una idea con las nuevas imágenes, de sus protagonistas, que han salido a la luz. Te las enseñamos en la siguiente galería.