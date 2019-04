Nuevas imágenes de 'Escuadrón Suicida' con Cara Delevingne, Margot Robbie o Jared Leto

en cines el 19 de agosto de 2016

No llega a los cines hasta el próximo 19 de agosto pero parece que DC Comics no quiere que pase un día sin que 'Escuadrón Suicida' sea noticia. Después de ver a Jared Leto protagonizando la portada de Empire, ahora han salido a la luz las fotos que aparecen en las páginas interiores de la publicación de la revista británica. David Ayer ha sido el encargado de dirigir la película protagonizada por Jared Leto, Margot Robbie, Will Smith, Joel Kinnaman, Jai Courtney, Scott Eastwood y Cara Delevigne.