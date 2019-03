10 mutantes de 'X-Men: Días del Futuro Pasado' que no te gustaría encontrarte en un callejón

Los hay buenos, y los hay malos, pero hay que reconocer que la mayoría de los mutantes que vamos a conocer en "X-Men: Días del futuro pasado" son bastante terroríficos. Tanto como para no desear cruzarte con ellos en un callejón sin salida.

Hoy repasamos a los 10 mutantes que más miedo nos dan de todos los que vamos a ver, en pantalla grande, gracias al estreno de la película en cines.

Coloso: Imagínate que te encuentras con un señor enorme, con una fuerza sobrehumana y con un cuerpo de acero casi indestructible. ¿Miedo verdad? Pues eso.

Sapo: Tiene una lengua alargada que es tan fea como tóxica. Será mejor que ninguna de las secrecciones de este mutante te roce, son asquerosamente venenosas.

Bishop: Es capaz de absorber todo tipo de energía que haya a su alrededor. Hasta aquí todo bien. Lo malo es que también puede expulsarla como quiera. Contra ti, claro.

Magneto: ¿Qué decir del maestro del magnetismo? Es listo como pocos, y sabe usar su inteligencia para conseguir lo que se proponga. Ayudado por ese control magnético que tiene sobre todo lo que le rodea. Miedo absoluto.

El Hombre de Hielo: No te fíes de su apariencia de chico mono, porque es capaz de generar temperaturas bajo cero que, seguro, no te gustará experimentar. Eso si no le da por lanzarte un proyectil de hielo...

Mística: Pelo rojo, piel azul escamada, ojos amarillos. Nada nos hace pensar que Mística no nos cause pavor. Si a su estética le unimos que es capaz de cambiar su apariencia, engañarnos como bobos y darnos una buena gracias a su agilidad sobrehumana, el resultado es una mutante muy peligrosa.

Sendero de Guerra: Su nombre ya no ayuda a fiarnos mucho, ¿Verdad? Este mutante es algo así como la maquina de guerra perfecta: fuerza sobrehumana, super velocidad, super resistencia y sentidos muy desarrollados. Todo muy super... temible.

Mancha Solar: Este mutante también es capaz de absorber la enegía, esta vez la del sol, y te la devuelve expulsando radiones infrarrojas que no es que te vayan a poner moreno, es que te van a freír. Lejos, lejos.

Tormenta: Sí, ya sabemos que es de las buenas, pero yo me imagino en un callejón sin salida con una señorita con el pelo blanco que es capaz de abrir los brazos, poner sus ojos en blanco y formar un huracán en cuestión de segundos y tiemblo.

Lobezno: Le ponemos al final, y sabemos que también es de los buenos, pero también es bien conocido que este señorito, con esas garras de adamantium, tiene un genio importante. Mejor tenerle de amigo...

En un callejón no, pero si quieres verlos en acción, ya sabes que llegan a los cines, y no lo hacen solos, porque en esta entrega de "X-Men" también veremos a Kitty, Blink, Profesor X, Bestia, Mercurio o Havok. Un no parar de mutantes. Y si hay tantos mutantes presentes, es que la batalla para salvar el futuro se presenta épica.