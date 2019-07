Rutger Hauer, conocido por interpretar al replicante Roy Batty en 'Blade runner' ha fallecido a causa de una breve enfermedad a los 75 años. La muerte tuvo lugar el pasado 19 de julio, sin embargo la familia no lo ha querido comunicar hasta después de su funeral. Este ha tenido lugar en su tierra natal: Holanda. Su agente, Syeve Kenis, ha sido la persona encargada de dar parte a los medios de comunicación del fallecimiento de Hauer.

El actor que da vida a Roy Batty, el famoso replicante de 'Blade Runner' (1982), ha sido partícipe de 104 películas diferentes, encargando distintos papeles y siempre dando una perfecta interpretación a estos. Algunas de las películas con las que pasó al recuerdo de los espectadores han sido la ya nombrada 'Blade Runner' (1982) con su famoso papel de replicante, 'Sin City' de Frank Miller y Robert Rodríguez, con Quentin Tarantino como director invitado, interpretando al cardenal Roark y en 'Batman Begins' de Christopher Nolan, tomando el papel de un villano corporativo.

Llama la atención que la película de 'Blade Runner' (1982) estuviera ambientada en el año 2019 y que tanto el personaje como el actor que lo interpretaba hayan fallecido en el mismo año. Algunos seguidores de la peli no han dudado en darse cuenta: "Murió en 2019. Como se esperaba..."

Siempre se le recordara por su famoso monologo en la película de Blade Runner: "Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos-C brillar en la oscuridad cerca de la Puerta de Tannhäuser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir".

Su pérdida ha hecho que los fans dejen sus lágrimas, aunque esta vez no lo hagan en la lluvia, sino en las redes sociales.

